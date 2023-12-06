Придется уйти с работы: что приготовил декабрь для Рыб

Придется уйти с работы: что приготовил декабрь для Рыб
Фото: unsplash.com
Месяц откроет важный период в жизни

Декабрь 2023 года станет крайне показательным для Рыб – в конце года получится увидеть все итоги своей деятельности. И будет ли это Олимп или все-лишь очередная ступень, зависит только от вас. Об этом рассказал в прогнозе для "Утро.ру" астролог Дмитрий Шимко.

Месяц будет богат на различные события. Рыбы наконец смогут отвлечься от всего, что происходит в мире, и переключиться на себя. Более того, получится продемонстрировать себя и перед окружающими. 

Декабрь будет прочно связан с предстоящими двумя первыми месяцами 2024-го года, поэтому все начинания плавно перетекут в этот период – плоды получится увидеть чуть позже. Некоторым представителям знака Рыбы придется уйти с работы – шаг будет вынужденным, но не плохим. 

"В декабре вы понимаете, на что вы способны и даете трезвую оценку своим действиям, своему будущему", – рассказал астролог.

По его словам, в предстоящем начале года не будет такого туманного состояния, как в 2023-ем. И этот период предвещает новые интересные события и свершения.

Ранее астролог составил прогноз на декабрь для Водолеев.

Источник: Утро.ру
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