Дракон исполнит все сокровенные желания этих счастливчиков в 2024 году

Нумеролог рассказал, кто станет баловнем судьбы

Экстрасенс и оккультист Андрей Харрис рассказал, что обещает 2024-й год. Эта пора подарит миру гармонию, которой так не хватало в прошлом и не хватает ныне. Повезет понемногу каждому.

А особенного повезет тем, кто в год дракона своими действиями окажут влияние на все человечество. Речь, конечно, идет не о глобальных изменениях, а о поступках и свершениях, которые делают мир лучше. У таких персонажей будет покровительство дракона все 12 месяцев.

"Цифра четыре отвечает непосредственно за человечество в целом, за стабильность ядра, поэтому те люди, которые как-то влияют на планету, они получат покровительство", – объяснил нумеролог "Пятому каналу".

Отдельно нумеролог высказался о рожденных 8, 18, 28 числа. Они точно смогут разделить в 2024 году свою жизнь на "до" и "после", так как смогут себя реализовать и добиться финансового достатка. Для таких счастливчиков год дракона станет "рубежным".

А ранее интернет-издание "Подмосковье Сегодня" рассказывало, что нельзя делать православным в Митрофаньев день.