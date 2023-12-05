Год Дракона сулит богатство: астрологи раскрыли метод для привлечения денег

Год Дракона сулит богатство: астрологи раскрыли метод для привлечения денег
Фото: Petrov Sergey/Russian Look/www.globallookpress.com
Несколько простых ритуалов привлекут финансовую удачу

В 2023 году нас ждет Новый год Зеленого Деревянного Дракона. Многие надеются улучшить разные сферы своей жизни в наступающем году: здоровье, отношения с близкими, финансы. Астрологи и народные приметы подсказывают простые способы привлечь удачу и деньги.

По словам эксперта Анны Боровских, в новогоднюю ночь следует надеть наряд золотистого, серебристого или насыщенного фиолетового цвета с блестками. Такой образ поможет задобрить Дракона и притянуть в дом богатство. Также это мудрое создание благоволит к красному цвету.

Дополнительно можно вшить в одежду серебряную монетку, украсить дом атрибутикой тех же оттенков и зажечь свечи в подсвечниках из белого металла.

Еще один действенный ритуал – положить крупную купюру в карман и, загадав нужную сумму, зажать ее в кулак во время боя курантов. Говорят, это повышает шансы получить загаданное богатство в Новом году.

Ранее были названы три идеальных подарка на Новый год 2024.

Источник: Хибины
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