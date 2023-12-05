Названы идеальные даты для приобретения подарков к Новому году

Названы идеальные даты для приобретения подарков к Новому году
Фото: unsplash.com
продолжениеНи в коем случае не дарите это: список худших подарков на Новый год
Именно в эти два дня лучше всего делать крупные покупки и запасать презенты на Новый год

Декабрь является порой, когда все массово готовятся к празднованию Нового года. Люди закупаются елками, новогодними игрушками, продуктами, и, конечно же, подарками. В этом месяце будет две самые благоприятные даты для приобретения презентов, и тогда точно получится порадовать близких в главный праздник в стране.

9 декабря

Планета любви Венера переходит в более земной знак Козерога, и это дает возможность рационально относиться к расходам. Лучше всего в этот день и заняться приобретением подарка, хотя до праздника еще далеко. Но спешка – плохой советчик, так что лучше заранее решить этот вопрос.

21 декабря


Самый короткий день в году – это праздник зимнего солнцестояния. В эту же дату в знак Козерога входит Солнце. Представители этого знака Зодиака недаром имеют репутацию упорных трудоголиков. Они любят трудиться, а еще обожают строить планы и грамотно инвестировать свои доходы. Есть свои плюсы в постановке каких-либо целей, так что именно эта дата прекрасно подходит для крупных покупок типа недвижимости или машины, а также она идеальна для инвестиций.

А недавно мы подсказывали, как толково и грамотно подбирать подарки близким на Новый год.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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