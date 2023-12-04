Что готовит декабрь Стрельцам: прогноз от астролога

Придется изрядко попотеть

Последний месяц уходящего 2023 года окажется крайне важным для Стрельцов – от представителей этого знака потребуется много сил и энергии. Об этом "Утро.ру" рассказал астролог Дмитрий Шимко.

В декабре Стрельцам придется много заниматься различными вопросами, которые коснуться семьи, детей, работы, недвижимости, переезда – в общем, всего сразу. Все дела, которые откладывались с 2022 года, неожиданно наваляться на представителей этого знака под конец 2023-го.

"Часть проблем того времени присоединится к проблемам настоящего, и этот состав полным ходом двинется в 2024 год", – утверждает астролог.

По его словам, Стрельцы должны поставить себе одну главную задачу – закрыть все вопросы до конца текущего года, чтобы не забрать с собой часть проблем в новый.

Также, уверяет Шимко, декабрь станет для Стрельцов важным месяцев в финансовом плане, поскольку даст задел на денежный прорыв в последующие два года.

Ранее астролог сделал прогноз для Скорпионов на декабрь.