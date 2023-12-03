Только 3 знакам зодиака светит космическое везение в декабре 2023 года

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Последний месяц зимы станет, наконец, тем самым долгожданным периодом везения для трех знаков зодиака. Как указывают астрологи, в декабре вы должны готовиться к глобальным изменениям и позитивным сдвигам в карьере (а кто-то – и на личном фронте).
Лев наконец-то получит возможность выйти из тени и добиться желанного признания, которого безуспешно пытался добиться среди коллег. Появится возможность проявить свои таланты и показать себя в полной мере. Больше не придется оставаться в тени и ждать своего часа – он, в кои-то веки, пробил.
Весы могут наконец-то расслабиться. Причин для внутреннего морального давления больше не будет, и тот самый камень, наконец, рухнет с ваших плеч. Звезды подсказывают, что вы найдете гармонию там, где никогда не смотрели. Весь месяц будет ваш во всех смыслах.
Стрельцам же выпадет шанс испытать себя в невероятных приключениях. Тот самый случай окажется совершенно неожиданным: интересный человек, хобби, на которое вы наткнетесь в Интернете, а может быть, и тот самый, с которым вы будете гореть изнутри жарче любого пламени. Не бойтесь экспериментов и возможностей, которые будут подворачиваться.
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