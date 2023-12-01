Таролог дала важный совет россиянам на декабрь 2023 года

Таролог дала важный совет россиянам на декабрь 2023 года
Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/www.globallookpress.com
Это будет прекрасное время для того, чтобы дать волю своим чувствам

Популярность карт Таро неустанно растет, привлекая внимание различных групп населения – от подростков, ищущих ответы в любви, до взрослых, стремящихся раскрыть тайны своего финансового будущего. Таролог Евгения Русинова подготовила прогноз Таро на декабрь 2023 года эксклюзивно для "Пятого канала".

Паж Кубков в Таро – это предвестник флирта и игры. Энергия декабря настраивает на легкость и открытие своих чувств. Эта карта облегчит декабрь, наполнив его энергией легкости, романтики и влюбленности.

Восьмерка Кубков вдохновляет на поиск новых способов заработка. Декабрь, как предновогодний сезон, становится вызовом с финансовой точки зрения. Расходы на подарки и эмоции требуют дополнительных средств. Восьмерка Кубков указывает на необходимость нахождения путей к финансовой стабильности.

Семерка Кубков предостерегает от неопределенности в отношениях. Декабрь будет эмоциональным, с вариативностью выбора и возможными сомнениями. Русинова советует четко определить свои желания, чтобы избежать неясности в отношениях. Семерка Кубков также ассоциируется с иллюзорностью, требуя осторожности с алкоголем, который может исказить восприятие реальности.

В раскладе Таро на декабрь преобладает стихия Воды, обозначая эмоциональный фон. Рыцарь Кубков призывает отдаться любовным порывам, позволяя чувствам и порывам управлять вами весь месяц. Таролог подчеркивает, что невесомое состояние влюбленности приносит положительные результаты в виде финансовых выгод и приятных событий, в отличие от напряженности.

Таролог советует всем прожить декабрь в атмосфере эмоциональной романтики и флирта, подчеркивая важность действий и осуществления желаний. Обещает эмоционально насыщенный месяц, приносящий радость и удовлетворение от подготовки к Новому году.

Источник: Пятый канал
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