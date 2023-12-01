Уход с работы и новые свершения: что готовит декабрь для Львов

Уход с работы и новые свершения: что готовит декабрь для Львов
Фото: freepik.com
Начинается особенный период в вашей жизни

Декабрь станет важным месяцем для представителей знака Лев, поскольку открывает за собой дорогу в 2024 год, который сулит серьезные карьерные изменения. Не исключено, что родившиеся под этой звездой люди могут уйти с работы в последний месяц 2023-го, рассказал "Утро.ру" астролог Дмитрий Шимко.

Специалист рассказал, что декабрь в целом для Львов окажется очень знаковым. Он сулит серьезные карьерные мутации, вплоть до полной смены деятельности. Некоторые представители знака в конце уходящего года смогут начать что-то новое, заняв в 2024-ом свои почетные ступени пьедестала.

Львы, которые посвятили себя деловой сфере, будут вынуждены много коммуницировать, и не всегда по приятным вопросам. Иногда придется заново учиться разговаривать с людьми, слышать их и понимать, сглаживать углы.

"Вам будут попадаться несведущие в каких-то вопросах люди, и вас будет раздражать, что за вами не все успевают", – пояснил астролог.

В декабре и последующем году Львам будет важно доносить информацию дипломатично, не потеряв связи с людьми. Хотя постоянно придется противостоять недалеким и медлительным окружающим.

Ранее "Утро.ру" делилось астрологическим прогнозом на декабрь для Раков.

Источник: Утро.ру
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