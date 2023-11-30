Декабрь станет самым интересным месяцем в году для Близнецов

Декабрь станет самым интересным месяцем в году для Близнецов
Фото: freepik.com
Нумеролог озвучил прогноз на последний месяц 2023 года

Нумеролог, астротиполог Дмитрий Шимко рассказал "Утро.ру", что представители знака Близнецы будут долго вспоминать декабрь, поскольку он станет для них самым интересным знаком в уходящем году. 

"В нем фактически закладываются три следующих важных для вас периода - 2024, 2025, 2026 годы. Вы увидите дальнейшее развитие событий или по крайней мере оцените свою перспективу", – отметил эксперт.

По его словам, Близнецы смогут понять, что они ждут от своей профессиональной деятельности, отношений с друзьями и второй половинкой. Астролог советует проецировать новую информацию на все аспекты жизни, чтобы найти много совпадений.

"Декабрь не позволит обернуться назад и шагнуть в прошлое. Ведь вы уже заглянули в неизведанное предстоящее, и точкой отсчета стал сентябрь 2023 года", – отметил он.

Шимко указал, что после этого месяца назад дороги не будет – отсюда начнется новый семилетний цикл жизни для Близнецов.

Ранее астролог сделал прогноз на декабрь для представителей знака Телец.

Источник: Утро.ру
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