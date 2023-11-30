Три знака зодиака накроет волна денег в декабре

Три знака зодиака накроет волна денег в декабре
Фото: freepik.com
Некоторым людям несказанно повезет

Последний месяц уходящего года принесет невероятную удачу трем представителям зодиакального круга. В большей степени это отразится на притоке финансов, которые порадуют своей неожиданностью и объемом. По заявлению астрологов, в декабре Козерогов, Тельцов и Львов накроет волна денег.

Рыбы 

Представители этого знака прямо под Новый год могут получить неожиданный приз в виде нескольких крупных банкнот. Причем звезды обещают эти поступления просто так, ради того, чтобы сделать Рыбам приятное. Однако сразу же тратить все астрологи не советуют – лучше отложить на всякий пожарный случай.

Козерог

Вселенная одарит этот знак неожиданным богатством. Сперва такой расклад может удивить, но Козероги должны обязательно принять подарок судьбы. Причем тратить его на что-то практичное запрещено – лучше побаловать себя.

Телец

В начале декабря повезет и представителям этого знака. И, что самое важное, перед праздниками это будет в тему – получится купить для близких в подарок все, что задумали. Поступление денег может стать неожиданным. Звезды советуют заранее готовиться к приятным бонусам от судьбы.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие знаки зодиака настигнет расплата перед самым Новым годом.

Источник: Утро.ру
По теме

Украинский офицер раскрыл главную ошибку ВСУ

Военный назвал глупыми действия командования

Украинская оборона в Авдеевке посыпалась: ВСУ уходят из города

Россияне теснят противника, который оставляет позиции

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей