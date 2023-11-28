Расплата за грехи: эти знаки Зодиака настигнет карма перед самым Новым годом

Вселенная поможет вам стать лучше, но потребует свою плату

Для трех знаков Зодиака звезды успели подготовить кармический урок, который преподаст сама Вселенная. Увы, за все в мире приходится платить по счетам. За хорошее воздается, за плохое – высчитывается.

Не спешите видеть в этом несчастье или отсутствие успехов с чередой неудач. Ведь речь о тех испытаниях судьбы, которые нужны вам для того, чтобы стать лучшей версией себя. Только так можно добиться в этом мире счастья.

Раки

Вам требуется как следует поработать над собственной уверенностью и самооценкой. Кармический урок, который преподаст вам Вселенная, научит вас любить и уважать себя. И, конечно, принимать все в первородном виде без розовых очков. Так вы привлечете позитив и гармонию в свою жизнь.

Весы

Обратите внимание на отсутствие жизненного баланса. Пора выбирать правильные приоритеты. Думали вы настолько долго, что Вселенная, похоже, закатив глаза, решила сама вмешаться в вашу жизнь. Она и научит вас как следует управлять драгоценным временем и проявлять заботу – о себе и близких.

Козерог

Освободитесь от своих прошлых обид. Сделайте одолжение себе и миру: откажитесь от пустых обещаний. Вы и так привлекли внимание звезд, которые покажут вам истинное значение сказанного. Ведь словом можно и ранить.