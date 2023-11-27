Какие знаки зодиака будут оберегать высшие силы в 2024 году

Какие знаки зодиака будут оберегать высшие силы в 2024 году
Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/www.globallookpress.com
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Очень многое в жизни зависит от наших собственных усилий и действий, однако нельзя исключать и фактор удачи, который тоже играет роль в важных делах. Защита и покровительство высших сил – мощный фактор, способный кардинально повлиять на судьбу представителей разных знаков зодиака в 2024 году. К некоторым из них год Зеленого Дракона будет особенно благосклонен.

Тельцам такая поддержка необходима, чтобы решить все накопившиеся проблемы и воплотить в жизнь даже самые смелые планы и мечты. Сигналы свыше будут подсказывать, как действовать.

Раки почувствуют мощный прилив внутренних сил и уверенности в себе благодаря высшему покровительству. Оно позволит им решиться на смелые поступки и даст тот самый крепкий стержень, который позволит стоически пережить даже неприятные жизненные ситуации.

Стрельцам помощь высших сил пригодится, чтобы пережить трудности в различных сферах жизни. Когда кажется, что все потеряно, ситуация в последний момент разрешается сама собой. Это урок на будущее.

Водолеи с помощью тонких подсказок и знаков свыше обретут долгожданную ясность в своих делах и примут судьбоносные решения. Главное – быть открытым этой поддержке.

Ранее сообщалось, какие знаки зодиака всегда находятся под Божьей защитой.

Источник: Утро.ру
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