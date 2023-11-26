Чего ждать россиянам в високосный год Зеленого Дракона

Эксперт проанализировала наступающий год Зеленого дракона

Чуть больше месяца осталось до новогодних курантов. Кто-то активно закупает продукты для новогоднего стола и подарки для близких, а кто-то тревожно гадает, чего ждать от високосного года. Нумеролог Екатерина Макарова открыла тайну, чего ждать россиянам в год Зеленого Дракона.

Эксперт предупреждает, что период будет сложным. Високосный год, управляемый энергиями причинно-следственных связей, стабильным и приятным не может быть по определению. Зато он очень четко и логично проявит поведение людей в текущем году. Если они причиняли зло другим и нарушали законы, то Дракон это не пропустит в 2024-ом. В качестве примера она привела историю известной блогерши Елены Блиновской и предупредила желающих заработать без уплаты налогов, что этого делать не стоит, если не хочется получить расплату за нарушения.

Причинно-следственные связи проявятся и на политической арене. Макарова отмечает, что Дракон "подсветит" организации и страны, прославившиеся темными поступками, и накажет их. Впрочем, карма проявится и на более прозаическом уровне.



"Стоит пожелать кому-то зла, как оно к вам сразу же вернется", – предостерегает эксперт.

Однако эзотерик обрадовала тем, что в новом году появится возможность исправить те ошибки, которые совершены в прошлом. Что касается финансов, то не исключены кризис и стагнация. Кто-то потеряет работу, кто-то не сможет приобрести важное для себя. Эксперт напоминает о денежной подушке безопасности, которая не помешает даже тем, у кого с финансами порядок.

Особо сильный провал эзотерик предрекает в области недвижимости, говоря о том, что те, кто мог позволить себе купить квартиру раньше, в режиме негативной энергии сделать этого не смогут. Так что застройщиков ждет нелегкий период.

Екатерина Макарова советует обратить внимание на несколько особо сложных месяцев. Так, в январе придут сразу несколько потоков несущих страхи, риски и экстрим. Чуть полегче, но тоже сложным выдастся март.



"А апрель уже запускает все эти процессы", – отметила нумеролог.



По ее словам, именно в апреле не исключено усиление военных действий и обострение конфликтов. Как бы от ни было, год, покровительствует которому Зеленый Дракон, это год двух двоек и четверки, так что все знаки Зодиака ждут неповторимые изменения. Несмотря на сложности, которые ждут нас в этом году, он же даст возможность развиваться и расти.

Ранее мы писали, что нумеролог предупредила о расплате за все совершенные поступки.



