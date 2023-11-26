Астролог предостерегла от эмоциональных встрясок в декабре

Особенно рисковым будет месяц для тех, кто плохо контролирует свои нервы и имеет конфликты со второй половинкой

Предновогоднее время – всегда радостное и немного волнительное, наполненное трепетным ожиданием предстоящего праздника и некоторой суетой. Однако первая половина декабря будет благоприятной не для всех.

Так, звезды сулят эмоциональную нестабильность во многих сферах жизни, которая будет сопровождать особо неустойчивых в этом плане людей, предупреждает астролог Лиза Васина. Неожиданные потрясения могут нагрянуть, прежде всего, на личном фронте: не исключено, что именно в этот период ваш партнер внезапно закатит скандал и уйдет, либо просто соберет вещи, предпочтя исчезнуть "по-английски".

Проблемы могут преследовать и на работе: многозадачность, напряженная обстановка в коллективе и придирки со стороны начальства выведут из себя даже самых стойких.

Однако есть и положительные моменты: именно повышенная эмоциональность многим может дать энергию и помочь начать дела, на которые не решались ранее. Поэтому астролог советует относиться к этому философски и не упускать открывающиеся возможности.

Ранее сообщалось, что три знака зодиака в декабре ждут масштабные перемены.