Астролог предостерегла от эмоциональных встрясок в декабре

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Предновогоднее время – всегда радостное и немного волнительное, наполненное трепетным ожиданием предстоящего праздника и некоторой суетой. Однако первая половина декабря будет благоприятной не для всех.
Так, звезды сулят эмоциональную нестабильность во многих сферах жизни, которая будет сопровождать особо неустойчивых в этом плане людей, предупреждает астролог Лиза Васина. Неожиданные потрясения могут нагрянуть, прежде всего, на личном фронте: не исключено, что именно в этот период ваш партнер внезапно закатит скандал и уйдет, либо просто соберет вещи, предпочтя исчезнуть "по-английски".
Проблемы могут преследовать и на работе: многозадачность, напряженная обстановка в коллективе и придирки со стороны начальства выведут из себя даже самых стойких.
Однако есть и положительные моменты: именно повышенная эмоциональность многим может дать энергию и помочь начать дела, на которые не решались ранее. Поэтому астролог советует относиться к этому философски и не упускать открывающиеся возможности.
Ранее сообщалось, что три знака зодиака в декабре ждут масштабные перемены.
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