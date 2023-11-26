Какие знаки зодиака всегда под Божьей защитой

Пять представителей астрологического круга всегда опекают свыше

Защитой высших сил, без сомнения, укрыты все астрологические знаки. Однако есть несколько созвездий, отличающихся от других. Рожденные под ними люди – привилегированная каста знаков, пользующаяся особым вниманием небес. Они сильнее защищены и отгорожены от бед.

Любимчики удачи – Овны. Высшие силы постоянно шлют им удачные шансы и перемены к лучшему. У них феноменальная интуиция, уберегающая от неверных решений. А если случилось так, что у Овнов начался трудный период, небеса бросают все и летят помогать своим избранным.

Рожденным под знаком Близнецов свойственная разносторонность и потрясающая открытость. Они безумно коммуникабельны и социальны, их присутствие ощущается везде: в жизни дома, города, страны. Близнецы постоянно на страже безопасности своего мира и своих близких. Их не пугают трудности, близнецы рвутся преодолеть их – и делают это. Ангелы-хранители помогают этому знаку, выручая из сложных ситуаций.

Львы от природы вспыльчивы и импульсивны, что нередко и приводит к неприятностям и конфликтам. Однако шустрые кошки умудряются выйти сухими из воды и более того – они добиваются цели, которую поставили перед собой. И при этом затрачивают на получение желаемого результата немыслимо мало сил – благодаря все тем же высшим силам.

Не менее уникальный знак – Девы. Обладающие феноменальным чутьем, они всегда оказываются нужное время в нужном месте. Более того, Девам дан божий дар предсказаний, и те, кто в него верит, развивает и совершенствует способность. Да, Дев чуть меньше, чем тех же Овнов, опекают небеса, но зато и беда задевает их меньше, чем других.

Стрельцов бог создал как предвестников опасности для других. Они предвидят надвигающиеся неприятности именно в нужный момент. Окружающие могут думать, что им повезло или предупредил инстинкт, но это был телепатический сигнал от позитивных и жизнерадостных Стрельцов.

