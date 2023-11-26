Какие знаки зодиака всегда под Божьей защитой

Какие знаки зодиака всегда под Божьей защитой
Фото: unsplash.com
Пять представителей астрологического круга всегда опекают свыше

Защитой высших сил, без сомнения, укрыты все астрологические знаки. Однако есть несколько созвездий, отличающихся от других. Рожденные под ними люди – привилегированная каста знаков, пользующаяся особым вниманием небес. Они сильнее защищены и отгорожены от бед.

Любимчики удачи – Овны. Высшие силы постоянно шлют им удачные шансы и перемены к лучшему. У них феноменальная интуиция, уберегающая от неверных решений. А если случилось так, что у Овнов начался трудный период, небеса бросают все и летят помогать своим избранным.

Рожденным под знаком Близнецов свойственная разносторонность и потрясающая открытость. Они безумно коммуникабельны и социальны, их присутствие ощущается везде: в жизни дома, города, страны. Близнецы постоянно на страже безопасности своего мира и своих близких. Их не пугают трудности, близнецы рвутся преодолеть их – и делают это. Ангелы-хранители помогают этому знаку, выручая из сложных ситуаций.

Львы от природы вспыльчивы и импульсивны, что нередко и приводит к неприятностям и конфликтам. Однако шустрые кошки умудряются выйти сухими из воды и более того – они добиваются цели, которую поставили перед собой. И при этом затрачивают на получение желаемого результата немыслимо мало сил – благодаря все тем же высшим силам.

Не менее уникальный знак – Девы. Обладающие феноменальным чутьем, они всегда оказываются нужное время в нужном месте. Более того, Девам дан божий дар предсказаний, и те, кто в него верит, развивает и совершенствует способность. Да, Дев чуть меньше, чем тех же Овнов, опекают небеса, но зато и беда задевает их меньше, чем других.

Стрельцов бог создал как предвестников опасности для других. Они предвидят надвигающиеся неприятности именно в нужный момент. Окружающие могут думать, что им повезло или предупредил инстинкт, но это был телепатический сигнал от позитивных и жизнерадостных Стрельцов.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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