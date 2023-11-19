Три знака зодиака в декабре ждут масштабные перемены

Прогноз сулит этим знакам насыщенную жизнь

Астрологи утверждают, что в предстоящем месяце три знака зодиака должны готовиться к вважным событиям в жизни, поскольку их ждут масштабные перемены.

В декабре 2023 года у кого-то, может быть, и получится отсидеться в тени, не привлекая всеобщего внимания, но это будут явно не Козероги. Этому знаку звезды обещают насыщенную светскую жизнь, много общения и полезных связей.

Козерог – немного "ленивый" знак в плане решительных действий, которому не так просто взяться за что-то новое и выйти из зоны комфорта. Козероги склонны генерировать массу идей в своей голове, так и не давая им практического выхода – в следующем месяце все будет иначе. Не исключены публичные выступления.

Водолеям удача может прийти в виде внезапного выигрыша. Это могут быть бонусы, скидки, подарочные сертификаты, либо что-то другое – декабрь будет щедр на материальные подарки для людей, рожденных под этим знаком. Весь месяц им будет сопутствовать удача.

Рыб декабрь наградит переменами на любовном фронте. Тем, кто все еще не нашел свою судьбу, звезды подарят долгожданную взаимность от кого-то из окружения, либо же новое неожиданное знакомство. Ну а те, кто уже давно счастлив в крепких отношениях, могут смело рассчитывать на предложение руки и сердца!

Ранее сообщалось, что категорически нельзя дарить в год Зеленого Дракона.