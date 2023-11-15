Деньги испарятся: каким знакам зодиака не повезет с середины ноября

Некоторым астрологи советуют поосторожнее обходиться с финансами

В середине ноября таролог Галина Янко не советует заключать финансовые сделки и вообще как-либо тратить деньги трем знакам зодиака, иначе богатства могут буквально испариться. Желающим сберечь собственные средства стоит прислушаться к советам эксперта.

Так, например, воздерживаться от поспешных решений советуют Овнам. Прежде чем распахивать кошелек или торопливо нажимать кнопку "купить"/"оплатить", подумайте. Посмотрите отзывы, еще раз прикиньте: реально эта вещь вам так нужна или это минутный порыв? Возможно, в ней есть невидимые глазу недостатки? Еще раз внимательно почитайте информацию, а лучше сделайте паузу и после подумайте снова: точно ли хотите сделать покупку.

Близнецам также рекомендуют разборчивее тратить собственные средства. Инвестиции или приобретения могут принести совсем не те результаты, на которые вы рассчитывайте. Попробуйте отвлечься от финансовых расходов и вместо этого побалуйте себя, заодно направив в правильное русло художественные или иные творческие способности, рвущиеся наружу.

Что касается Рыб, то вам звезды советуют задуматься, что именно гонит вас в магазины: необходимость в определенных вещах или просто желание устроить шопинг-терапию? Может быть, лучше не разбрасываться деньгами, а просто найти друга или близкого человека, который сможет вас выслушать и найдет правильные слова для утешения. Иногда общение помогает куда лучше безудержной гонки по магазинам.

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