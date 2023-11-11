Конец ноября принесет богатство: трем знакам зодиака неслыханно повезет

Удача улыбнется счастливчикам

Последний осенний месяц часто бывает периодом испытаний. В декабре многие уже начинают думать о том, как встречать Новый год, а вот ноябрь – период упорного труда. Поддержка звезд и Вселенной в этом месяце особенно важна. Нескольким счастливчикам очень повезет в конце ноября.





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