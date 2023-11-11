Конец ноября принесет богатство: трем знакам зодиака неслыханно повезет

Последний осенний месяц часто бывает периодом испытаний. В декабре многие уже начинают думать о том, как встречать Новый год, а вот ноябрь – период упорного труда. Поддержка звезд и Вселенной в этом месяце особенно важна. Нескольким счастливчикам очень повезет в конце ноября.
Телец
Тельцы должны быть готовы к некоторым трудностям на работе. Однако к концу месяца все проблемы будут решены самым благоприятным для них образом. Представители этого зодиакального дома могут рассчитывать на серьезную прибавку к заработной плате, премию, или даже перевод на более высокую должность.
Дева
Девам также будет сопутствовать финансовая удача. В последний осенний месяц представители этого зодиакального круга могут получить неожиданный подарок или выигрыш. Также звезды сулят им успех в личной жизни. Возможно новое приятное знакомство или перевод текущих романтических отношений на новый уровень.
Водолей
Финансовый успех Водолеев в конце ноября может быть связан с появлением влиятельного покровителя. Также возможно неожиданное получение наследства от дальнего родственника и серьезное премирование на работе.
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