Россиянам предрекли тяжелые испытания в 2024 году

Наиболее сложным периодом окажутся первые месяцы

Нумерологи утверждают, что нельзя точно назвать какие-то даты счастливыми или неудачными, хотя взаимосвязь с определенными событиями и числами имеется. Эксперт Илаха Самедова утверждает, что многое нужно просчитывать конкретно под каждого человека, хотя и признается, что 2024-й год принесет многим россиянам тяжелые испытания.

Особенно сложным периодом окажется конец зимы – начало весны.

"Без точных дат примерно первая половина года будет очень сложная для всех", – указала специалист.

Ожидать особо важных событий стоит людям, у которых по нумерологии складывается девятка. Для этого нужно сложить цифры дня и месяца рождения, сообщает "Пятый канал".