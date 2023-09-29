Огненное суперлуние 29 сентября: что ждет каждый знак зодиака

Возможны серьезные перемены в жизни

Сегодня, 29 сентября, в 12:58 по московскому времени наступит необычное полнолуние. Астрологи окрестили его огненным и роковым. В этот момент Луна окажется в самом непредсказуемом и эмоциональном знаке Овна, а ее вечный противник Солнце – в умиротворенных Весах. Такое расположение характерно для периода инициативы, излечения и личностного роста.



Вот чем обернется Роковое полнолуние для каждого знака Зодиака.

Овен

Вас ждет обилие возможностей для покорения личных вершин. Но лучше трудиться самостоятельно, тем самым давая возможность близким тоже познакомиться с их внутренними возможностями.

Телец

Вам советуют отвлечься и расслабиться, благо на то будет возможность. При хорошем отдыхе полнолуние зарядит вас вдохновением и ресурсом для дальнейшей жизни.

Близнецы

Как обычно, общительному знаку предрекают новые знакомства, интересные и полезные. А если вы еще и одиноки, то шанс в ближайшие дни влюбиться невероятно высок.

Рак

Полный эмоций и страстей знак полнолуние отрезвит. Возможно, вы отложите романтические переживания, предпочтя им карьеру. И звезды оценят это усилие, обещая вам доход.

Лев

И без того пылающие Львы усилят задор. Этот знак ждут путешествия. По дорогам мира или по сердцу любимого человека, звезды не уточняют, но скучать не придется.

Дева

У Дев на первом месте будет личное. Разговоры и обдумывания целесообразности отношений – вот к чему готовиться взвешенному и разумному знаку. И кстати, вполне возможно, что вот-вот решится важный юридический или денежный вопрос.

Весы

Талант балансировать останется с вами и в этот период. На сей раз гармония будет между желаниями вашей половинки и собственными вашими потребностями. Огненное полнолуние поможет гармонизировать личное и найти идеальный баланс.

Скорпион

Звезды рекомендуют заняться здоровьем. Предусмотрите в расписании прогулки, занятия спортом и правильное питание. В рабочих вопросах ждут непростые решения, которые в итоге приведут к новым возможностям.

Стрелец

Неотразимость Стрельцов с появлением полной Луны станет просто непреодолимой. Ваше обаяние будет зашкаливать, и одиноким совет отправиться навстречу возможным приключениям, а семейных ждет новый всплеск романтики и укрепления отношений.

Козерог

Этому знаку придется снова подумать о личных границах и одиночестве. По возможности побудьте одни, а лучше – наедине с природой. Это позволит освежить независимость и восполнить личные ресурсы.

Водолей

Силы, вдохновение, революция завладеют вами, ведя к великим делам. Но не забывайте, что близкие важнее и что отдыхать тоже надо, иначе мысли об отпуске будут мешать работать. Помните об интуиции.

Рыбы

Выходите из сказочных грез, реальность по вам соскучилась. К вашему счастью, звезды на вашей стороне и предрекают кардинальные изменения. В том числе и в финансах. Не исключена новая должность или новая работа.

