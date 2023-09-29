Огненное суперлуние 29 сентября: что ждет каждый знак зодиака

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Сегодня, 29 сентября, в 12:58 по московскому времени наступит необычное полнолуние. Астрологи окрестили его огненным и роковым. В этот момент Луна окажется в самом непредсказуемом и эмоциональном знаке Овна, а ее вечный противник Солнце – в умиротворенных Весах. Такое расположение характерно для периода инициативы, излечения и личностного роста.
Вот чем обернется Роковое полнолуние для каждого знака Зодиака.
Вас ждет обилие возможностей для покорения личных вершин. Но лучше трудиться самостоятельно, тем самым давая возможность близким тоже познакомиться с их внутренними возможностями.
Вам советуют отвлечься и расслабиться, благо на то будет возможность. При хорошем отдыхе полнолуние зарядит вас вдохновением и ресурсом для дальнейшей жизни.
Как обычно, общительному знаку предрекают новые знакомства, интересные и полезные. А если вы еще и одиноки, то шанс в ближайшие дни влюбиться невероятно высок.
Полный эмоций и страстей знак полнолуние отрезвит. Возможно, вы отложите романтические переживания, предпочтя им карьеру. И звезды оценят это усилие, обещая вам доход.
И без того пылающие Львы усилят задор. Этот знак ждут путешествия. По дорогам мира или по сердцу любимого человека, звезды не уточняют, но скучать не придется.
У Дев на первом месте будет личное. Разговоры и обдумывания целесообразности отношений – вот к чему готовиться взвешенному и разумному знаку. И кстати, вполне возможно, что вот-вот решится важный юридический или денежный вопрос.
Талант балансировать останется с вами и в этот период. На сей раз гармония будет между желаниями вашей половинки и собственными вашими потребностями. Огненное полнолуние поможет гармонизировать личное и найти идеальный баланс.
Звезды рекомендуют заняться здоровьем. Предусмотрите в расписании прогулки, занятия спортом и правильное питание. В рабочих вопросах ждут непростые решения, которые в итоге приведут к новым возможностям.
Неотразимость Стрельцов с появлением полной Луны станет просто непреодолимой. Ваше обаяние будет зашкаливать, и одиноким совет отправиться навстречу возможным приключениям, а семейных ждет новый всплеск романтики и укрепления отношений.
Этому знаку придется снова подумать о личных границах и одиночестве. По возможности побудьте одни, а лучше – наедине с природой. Это позволит освежить независимость и восполнить личные ресурсы.
Силы, вдохновение, революция завладеют вами, ведя к великим делам. Но не забывайте, что близкие важнее и что отдыхать тоже надо, иначе мысли об отпуске будут мешать работать. Помните об интуиции.
Выходите из сказочных грез, реальность по вам соскучилась. К вашему счастью, звезды на вашей стороне и предрекают кардинальные изменения. В том числе и в финансах. Не исключена новая должность или новая работа.
Военный назвал глупыми действия командования