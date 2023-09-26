Россиян ждут потрясения: прогноз астролога на октябрь 2023 года

Самый нехороший период ожидается с середины месяца

Как и август, октябрь будет не самым простым месяцем для россиян. Об этом говорят астрологи, которые составили новый прогноз для России на месяц.

Они утверждают, что предстоящий период может сулить новые серьезные потрясения, а также радикальные перемены, которые отразятся на жизни многих граждан.

Все дело в том, что в предстоящем месяце ожидаются два затмения, между которыми образуется коридор. Усугубится все статичным положением Плутона – подобное предвещает напряжение в отношениях между людьми. Больше всего страдать от этого будут люди с высокой чувствительностью.

Дополнительно на всех начнет давить тревожность. Наиболее тяжелый период придется с середины и до конца октября. Астрологи утверждают, что некоторым следует подготовиться к судьбоносным изменениям в карьере. Самым важным навыком в тяжелый период станет компромиссность.

Также людей предупреждают, что существует вероятность различных финансовых трудностей. Поэтому с особой осторожностью следует заключать какие-то сделки.

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