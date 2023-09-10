Астролог рассказала о будущем России

Астролог рассказала о будущем России
Луна. Роман Ден/ Global Look Press / www.globallookpress.com
Специалист раскрыла тайну

Пока некоторые люди пытаются узнавать судьбу по картам, большинство все-таки предпочитает довериться в этом вопросе астрологии. Как стало известно, человек может и сам обратиться к планетам, прямо на своей ладони. На наших руках есть холмы, которые как раз соответствуют небесным телам. 

Например, для того, чтобы понять насколько человек общительный – стоит посмотреть под мизинец. Если он "выпуклый", то тогда человек вовлечен в информационный поток. А вот под средним пальцем располагается холм Сатурна, если ярко выражен он, то как отмечает астролог, такой человек склонен к закрытому типу личности и не любит, когда его беспокоят. 

Астролог отметила, что на судьбу человека влияют не только планеты, но и звезды. 

"Звезды задают направление", – убеждена специалист. 

По словам астролога, судя по звездам, Россию ожидает непростой период в сентябре и октябре. Страна столкнется с сильным волнением, а в середине и конце зимы ожидаются принятия радикальных решений. 

Также астролог рассказала, что сейчас не подходящее время для самообмана. Люди с гармоничным расположением Сатурна трудолюбивы и удачливы. Эта планета всегда останавливает и призывает сосредоточиться.

Раннее "Утро.ру" писало о том, что астролог предупредила о внезапной смене лидеров в нескольких странах

Источник: glavny.tv
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