Финансовая дыра и ссоры: самый невезучий знак зодиака в сентябре

Не всем в начале осени улыбнется удача

Очередной летний период подошел к концу. Многие в это время стараются построить планы на будущее и спрогнозировать дальнейшее течение жизни. Сентябрь – период, когда люди приступают к реализации ранее задуманного. Однако не всем в сентябре будет благоволить удача. Астрологи рассказали, представителям какого зодиакального дома не стоит рассчитывать на успех.



В этот раз не-счастливчикам стали люди, рожденные под знаком зодиака Дева. В сентябре внешние обстоятельства будут складываться крайне негативно для представителей этого зодиакального круга. Проблемы будут поджидать Дев во многих сферах жизни.



Людям, рожденным под этим знаком, нужно готовиться к серьезным финансовым трудностям. Возможно, козни коллег все же приведут к проблемам на работе. Для того чтобы минимизировать их негативное влияние, старайтесь быть максимально сдержанными и все вопросы решайте исключительно с руководством.



В сфере личной жизни также могут начаться проблемы. Звезды предупреждают, что в сентябре Девы будут чувствовать дискомфорт и непонимание при общении со второй половинкой. Главная задача – не рубить сплеча, все важные решения нужно принимать после длительного и детального анализа ситуации. Неблагоприятный период нужно пережить с минимальными потерями, старайтесь держать себя в руках и откажитесь от скоропалительных решений.

