Экстрасенс раскрыл дату окончания СВО на Украине

Предсказатель озвучил месяц и год

Специальная военная операция на Украине началась в феврале 2022 года. Уже больше года многие люди не могут спать спокойно, гадая, когда конфликт закончится. Увы, точный ответ на этот вопрос не может дать ни один обычный человек. Но предположить дату наступления мира способны те, кто обладает особыми способностями.

Накануне гостем очередного выпуска шоу Андрея Малахова стал экстрасенс Валерий Кустов. В студии программы предсказатель ответил на некоторые вопросы зрителей. В том числе на тот, который волнует многих больше всего.

Одна из жительниц Ростова спросила у целителя, когда именно стоит ожидать наступления мира. Кустов объяснил, что не силен в подобных прогнозах, но все же осмелился назвать дату. По его мнению, СВО на Украине закончится меньше чем через год.

"Март следующего года", – заявил в студии передачи предсказатель.

По словам Валерия Кустова, нужная информация приходит ему не по картам, как некоторым другим людям со способностями, а благодаря сигналам, отправляемым им в космос. Судя по всему, предсказание экстрасенса стало неожиданность для многих, в том числе для Андрея Малахова. Ведущий переспросил у целителя год, а тот уточнил, что все закончится в 2024 году, и Россия выйдет из конфликта победителем.

Ранее "Утро.ру" писало, что экстрасенс предсказал будущее России. Дагестанская провидица и победительница шоу "Битва экстрасенсов" Зулия Раджабова заверила, что этот год будет переломным.