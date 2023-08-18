Какой народ пострадает больше всех: пророчество украинского священника

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Последние события, развернувшиеся на международной арене, заставили многих жителей разных стран всерьез задуматься о том, куда катится мир. Военные действия, международные разборки и попытки одних государств полностью подчинить своей воле другие – все это самым негативным образом влияет на стабильность мирового пространства. О том, какой народ в ближайшее время пострадает больше всех, рассказал знаменитый украинский священник, иерей Николай Трубин.
Еще при жизни видный религиозный деятель оставил страшное пророчество. Священник предвидел, что его народ – украинцы начнут отпадать от веры и окажутся заложниками неправильных воззрений. Такой проступок перед Господом приведет к страшным последствиям для украинского народа.
"За то, что Украина отступит от веры, она пострадает больше", – такое пророчество оставил Николай Трубин.
По мнению священника, только вера в Бога и прилежание помогут спастись тем, кто не примет отказ от Иисуса Христа. В целом иерей предвидел, что в ближайшее время украинцев ждут очень тяжелые испытания. Этот народ пошел по неправильному пути, за что придется расплачиваться.
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