Астролог предупредила о внезапной смене лидеров в нескольких странах

Все объясняется приходящим новолунием

Через пару дней Луна начнет новую фазу роста. В целом этот лунный цикл будет проходить под знаком Льва – довольного мощного в астрологическом плане. Астролог Евгения Шустина предупреждает, что это может серьезно отразится на жизни многих людей.

Все дело в том, что такое положение планет сулит смену лидеров в нескольких странах, на предприятиях, уход с постов важных руководителей. Эти решения могут оказаться крайне неожиданными, и такая тенденция продлится до конца августа.

"Надо принять, что текущий ход событий интенсивный и активный. Он заставляет людей сильно обновляться и трансформироваться", – приводит ее слова интернет-издание "Подмосковье сегодня".

По словам Шустиной, положение звезд будет сказываться и на эмоциональном состоянии людей. Некоторым оно добавит сил и энергии, а люди с высокой долей эгоцентризма рискуют стать жертвами агрессии и нападок.

Астролог посоветовала всем продолжать двигаться вперед вместе с грядущими изменениями, поскольку если не успеть подстроиться под поток, могут возникнуть серьезные трудности.

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