Покушение и переворот на Украине: озвучено будущее Зеленского

Покушение и переворот на Украине: озвучено будущее Зеленского
Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Астролог сделал предсказание для лидера

Украинский президент Владимир Зеленский не сможет досидеть на своем посту до самого конца. Такое заявление сделал известный астролог Константин Дараган, изучив натальную карту лидера.

По его словам, главным итогом правления Зеленского будут печальные события. С марта 2023-го года у него начали появляться проблемы, а политическая карьера пошла на спад – эта тендеция продлится до конца года, после чего политик столкнется с огромными трудностями, уверяет астролог.

"Ожидается прямая физическая опасность в результате покушения или переворота", – указал Дараган.

Он заявляет, что пока невозможно до конца предсказать, какое будущее ожидает Украину. Не исключено, что Запад высосет из страны все, что только сможет. А что произойдет с народом неизвестно. 

Ранее "Утро.ру" писало о плане США по ликвидации Владимира Зеленского.

Источник: StarHit
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