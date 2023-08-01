Россиян предупредили об опасности суперлуния 1 августа

Россиян предупредили об опасности суперлуния 1 августа
Фото: unsplash.com
Многие рискуют остаться без денег

Август начался с важного и мистического астрономического события – "осетрового" суперлуния. Этот период может оказать сильное влияние на жизни людей. Экстрасенс Дарья Миронова рассказала, что можно и нельзя делать в ближайшее время.

В первую очередь она предупредила россиян об опасности, связанной с финансами. Если люди не будут осторожно относиться к покупкам в этот период, то существует вероятность надолго остаться без средств к существованию. 

В целом начало августа может оказаться достаточно затратным, поэтому следует несколько раз подумать, прежде чем пускаться во всякие финансовые авантюры.

Также не стоит заниматься различными хирургическими манипуляциями, связанными со здоровьем. Это может быть лазерная коррекция, операция, уколы. Особенно, если процедура связана с глазами.

Самыми благоприятными делами будут те, которые связаны с заботой о своей красоте. К примеру, баня, массажи и любые оздоровительные процедуры, сообщает МИР24.

Ранее Утро.ру писало, почему в ретроградную Венеру нельзя заводить новые романы.

Источник: Вечерняя Москва

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