Приметы на 28 июля: что нельзя делать в день Кирика и Улиты

28 июля – важный праздник для православной церкви. В этот день верующие вспоминают жизнь двух выдающихся религиозных деятелей – Улиты и ее сына Кирика. Святым пришлось пострадать за приверженность вере в Христа.
Что нельзя делать 28 июля
В эту дату под строгим запретом разборки внутри семейства. День напротив нужно посвятить родным и близким, отличный вариант – отправиться всем вместе на прогулку или посетить интересные мероприятия. Даже мелкая ссора может привести к затяжному конфликту и испортит спорщикам много крови.
А еще в эту дату нельзя нагружать представительниц прекрасного пола работой. Святая Улита считается заступницей женщин, поэтому в этот день они должны быть окружены заботой и вниманием. Все хлопоты по дому мужчинам следует взять на себя.
Также дата считается неблагоприятной для запуска новых проектов. Скорее всего, такое начинание не принесет плодов, на которые вы рассчитывали. День нужно провести в спокойной обстановке без стресса.
Приметы на 28 июля
Если с раннего утра идут проливные дожди, значит скоро начнутся солнечные дни.
Если на деревьях уже видны желтые листики, значит осень придет раньше обычного.
Раскрыты грома говорят о том, что на протяжении ближайшей недели погода будет пасмурной.