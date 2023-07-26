Приметы на 27 июля: что нельзя делать в день Акилы

Считается, что праздник нужно провести на полях

Православные вспоминают 27 июля 2023 года преподобного Стефана Махрищицкого, а также апостола Акилу. Поэтому в народе день принято называть Стефановым или Акиловым. Считается, что в этот период лето начинает постепенно уходить и поэтому льет слезы – то есть, чаще идут дожди.

Что можно делать 27 июля

Люди старались уделить как можно больше времени сбору зерновых.

В конце работы они боролись с усталостью, обвязывая голову или пояс соломой.

Нужно было выставлять дозорных в поле, поскольку погода в это время крайне переменчива.

Духам в поле ставили чашку с молоком, чтобы задобрить.

День считается благоприятным, если его провести на природе.

Что нельзя делать 27 июля

Если пошел дождь – запрещается стоять по деревом.

Нельзя гневить полевых духов, поскольку в противном случае могут возникнуть проблемы с посевами.

Запрещается подходить в лесу к собакам кошкам, птицам и детям. Считается, что в этом облике предстает нечисть, которая хочет утащить с собой человека.

Нельзя приносить в дом найденные деньги.

Приметы на 27 июля