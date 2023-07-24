Приметы на 25 июля: что нельзя делать в день Прокла Плакальщика

Приметы на 25 июля: что нельзя делать в день Прокла Плакальщика
Фото: unsplash.com
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Особое значение отводили утренней росе

В православии 25 июля принято вспоминать мучеников Илария и Прокла, которые прославились своими деяниями и гибелью из-за веры. В народе праздник принято называть Прокловым с припиской Плакальщик и Большие росы, поскольку верили, что на утро от росы всегда промокает поле.

Что можно делать 25 июля

  • Люди занимались сушкой сена. В противном случае, если не уделить этому процессу достаточно времени и сил, оно сгниет.
  • Роса в этот день считалась лечебной, поэтому ей старались умываться и омывать болезненные места.
  • Беременные девушки обязательно должны были сделать глоток росяной воды, чтобы роды были легкими, а малыш здоровым.
  • Считается, что день благоприятен для заключения различных договоров и сбора лечебных трав.

Что нельзя делать 25 июля

  • Запрещается ходить по траве, покрытой росой. Подобное считается неуважением к ее лечебным свойствам в этот день, и в итоге человек может заболеть.
  • Любые финансовые сделки непозволительны. 
  • Нельзя есть сахар, иначе можно влипнуть в какое-то непрятное дело.
  • Не допускается купаться в этот день в водоемах.

Приметы на 25 июля

  • Если грибы начали всходить – жди скорого похолодания.
  • Не было росы по утру – скоро пойдет дождь.
  • Если на полях выпало много росы, то год окажется урожайным.

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