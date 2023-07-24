Приметы на 25 июля: что нельзя делать в день Прокла Плакальщика

Особое значение отводили утренней росе

В православии 25 июля принято вспоминать мучеников Илария и Прокла, которые прославились своими деяниями и гибелью из-за веры. В народе праздник принято называть Прокловым с припиской Плакальщик и Большие росы, поскольку верили, что на утро от росы всегда промокает поле.

Что можно делать 25 июля

Люди занимались сушкой сена. В противном случае, если не уделить этому процессу достаточно времени и сил, оно сгниет.

Роса в этот день считалась лечебной, поэтому ей старались умываться и омывать болезненные места.

Беременные девушки обязательно должны были сделать глоток росяной воды, чтобы роды были легкими, а малыш здоровым.

Считается, что день благоприятен для заключения различных договоров и сбора лечебных трав.

Что нельзя делать 25 июля

Запрещается ходить по траве, покрытой росой. Подобное считается неуважением к ее лечебным свойствам в этот день, и в итоге человек может заболеть.

Любые финансовые сделки непозволительны.

Нельзя есть сахар, иначе можно влипнуть в какое-то непрятное дело.

Не допускается купаться в этот день в водоемах.

Приметы на 25 июля