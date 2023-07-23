Приметы на 23 июля: что нельзя делать в день Антония Громоносца

Приметы на 23 июля: что нельзя делать в день Антония Громоносца
Фото: unsplash.com
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Особое значение в этот прадник имеет вода

Православные в воскресенье 23 июля вспоминают святого Антония Печерского. При жизни он считался целителем. В народе день получил название Анония Рясочника или Громоносца, потому что люди верили, что с этого момента начинаются проливные летние дожди.

Что можно делать 23 июля

  • Считалось, что день благоприятен для рыбалки. Поэтому мужчины с вечера предыдущего дня готовили рыболовные снасти и приманку для рыбы, чтобы рано утром отправиться на водоем.
  • День является благоприятным для любого путешествия. 
  • Обязательно 23 июля нужно надеть на себя только чистую одежду. Тогда человек защитится от болезней.
  • Также нужно сходить в этот день в баню, чтобы набраться здоровья.

Что нельзя делать 23 июля

  • Любовные заговоры в этот празник под запретом. Иначе они обернуться плохими последствиями.
  • Запрещается проливать воду и плевать в нее. Подобные действия приведут к проблемам со здоровьем и в личных взаимоотношениях.
  • Матерям не позволительно допивать за своим ребенком напитки. Это может привести к болезни чада.
  • Недопустима уборка пола в доме в этот день.

Приметы на 23 июля

  • Гроза в этот день сулит отличный улов.
  • Если вода покрыта ряской – год окажется крайне удачным.
  • Пчелы много летают – жди жарких дней.

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