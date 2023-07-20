Приметы на 21 июля: что нельзя делать в день Прокопия Жнеца

Считается, что день благоприятен для полевой работы

В народе принято отмечать 21 июля день Прокопия, которого также называют Прокопий Жнец. В православии праздник связан с тремя святыми Прокопия, а также явлением иконы Пресвятой Богородицы в Казани. Считается, что с этого дня приходит самый жаркий летний период.

Что можно делать 21 июля

С этого дня начиналась жатва, поэтому крестьяне тщательно собирались для долгих полевых работ по утрам.

Обязательно нужно было заткнуть первый собранный колосок за пояс, чтобы до конца дня не болела спина.

Из первого снопа изготавливали обереги для дома, чтобы в нем не было муж и тараканов.

Свадьбы в этот день считаются благоприятными.

Также в праздник можно справиться с бесплодием, помолившись Казанской Богородице.

Что нельзя делать 21 июля

Любые поездки в этот день под запретом.

Также людям нельзя начинать новое дело – особенно, если не удалось разобраться со старыми.

Безделие не допускалось, в противном случае удача отвернется от человека.

Не допускается срывать в этот день листья с березы.

Приметы на 21 июля