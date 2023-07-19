Приметы на 20 июля: что нельзя делать в день Авдотьи

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Православная церковь вспоминает 20 июля святую Авдотью , известную как Евфросинию, которая приходилась дочерью князю суздальскому Дмитрию Константиновичу.
Авдотья славилась благочестием. На святую сильно повлиял митрополит московский Алексий и преподобный Сергий Радонежский, крестивший одного из ее сыновей.
Традиции и обычаи
Крестьяне прозвали Авдотью Сеногнойкой из-за частых дождей, которые были совершенно нередки в ее именины и создавали трудности в подготовке к сену для скота. По традиции сложилось так, что в эту пору ждали ливней, которые затягивались не на сутки – дожди могли затянуться на несколько дней.
Что нельзя делать в день Авдотьи
Под запретом были купания в водоемах. Считалось, что водяной в этот день отличается сильной агрессией и может проявить крайнюю недоброжелательность к людям, которые забрели на его территорию. Все могло закончиться травмой и нанесением вреда – а то и смертью. Поэтому в воду никто не лез.
Хозяйки в этот день не стирали вещи – чтобы не "вымыть" человека и не обречь его на пожизненное безденежье. По этим же причинам, кстати, на Авдотью никто не занимался торговлей.
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