Приметы на 19 июля: что нельзя делать в Сысоев день

В эту дату нельзя торопиться

19 июля наши предки отмечали Сысоев день. Считалось, что в этот день нужно вести себя особенно спокойно и размеренно. Уверенность в собственных силах и завтрашнем дне обещает исполнение задуманных планов и успешный остаток года.

Что нельзя делать 19 июля

Приметы на 19 июля

Категорически запрещается принимать поспешные решения и в целом суетиться. Человек, который попытается ухватиться за все дела сразу, обязательно потерпит неудачу и насмешит народ. Напротив, взвешенные, обдуманные решения обязательно порадуют в будущем своими результатами.Также наши предки верили, что 19 июля – неподходящее время для приготовления закруток и других заготовок на зиму. Считалось, что хрустящие угощения заготовить не удастся, банки обязательно взорвутся и не доживут до зимы.Если человек останется один в темной комнате, ему нельзя смотреть в зеркало. Там может отразиться нечистая сила, которая своим видом обязательно перепугает несчастного, что может сказаться на его ментальном здоровье.Если в Сысоев день начнутся дожди, значит вся осень будет промозглой.В саду уродилось много малины, это значит, что зима будет особенно холодной.Зеленоватая дымка вокруг Луны свидетельствует о том, что скоро погода заметно испортится.