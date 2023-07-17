Приметы на 18 июля: что нельзя делать в Афанасьев день

Приметы на 18 июля: что нельзя делать в Афанасьев день
Фото: www.unsplash.com
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Сплетничать в эту дату строго запрещается

18 июля на Руси отмечали Афанасьев день. Считалось, что в эту дату можно решить любые, даже самые застарелые проблемы, главное требование – говорить правду и только правду. Ложь на Афанасия приведет к самым ужасным последствиям.

Что нельзя делать 18 июля


Как было сказано выше, любая неправда, произнесенная в этот день, обернется большими неприятностями для лжеца. Лучше и вовсе промолчать, чем лгать. Вранье со стороны молодой девушки приведет к тому, что ее личная жизнь еще долго не устроится.

Также нельзя проводить время в одиночестве. Если в Афанасьев день будешь один, то еще целый год проведешь в тоске и печали. Нужно наоборот посетить родных или друзей и хорошенько повеселиться.

В вечернее время нельзя работать. Считается, что слишком рьяные трудоголики таким образом отвернут удачу от себя и своей семьи. В каждом деле нужна мера.

Приметы на 18 июля


Если в этот день зарядил дождь, в течение двух ближайших недель погода улучшится.

Если вороны летают высоко в небе, значит неделю будет стоять хорошая погода.

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