Приметы на 18 июля: что нельзя делать в Афанасьев день

Сплетничать в эту дату строго запрещается

18 июля на Руси отмечали Афанасьев день. Считалось, что в эту дату можно решить любые, даже самые застарелые проблемы, главное требование – говорить правду и только правду. Ложь на Афанасия приведет к самым ужасным последствиям.





Что нельзя делать 18 июля

Приметы на 18 июля

Как было сказано выше, любая неправда, произнесенная в этот день, обернется большими неприятностями для лжеца. Лучше и вовсе промолчать, чем лгать. Вранье со стороны молодой девушки приведет к тому, что ее личная жизнь еще долго не устроится.Также нельзя проводить время в одиночестве. Если в Афанасьев день будешь один, то еще целый год проведешь в тоске и печали. Нужно наоборот посетить родных или друзей и хорошенько повеселиться.В вечернее время нельзя работать. Считается, что слишком рьяные трудоголики таким образом отвернут удачу от себя и своей семьи. В каждом деле нужна мера.Если в этот день зарядил дождь, в течение двух ближайших недель погода улучшится.Если вороны летают высоко в небе, значит неделю будет стоять хорошая погода.