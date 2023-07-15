Приметы на 16 июля: что нельзя делать в Маков день

На Руси в этот день закатывали шумные пиры

Для наших предков летний период был настоящим раздольем. На Руси любили устраивать праздники и веселые гуляния. 16 июля отмечали середину лета и Маков день. В эту дату собирали маки, а вечером устраивали праздник для родных и друзей.





Что нельзя делать 16 июля

Приметы на 16 июля

Наши предки считали, что в этот день категорически запрещается делать амулеты и обереги. Такие вещи не способны защитить от злой силы, а наоборот привлекут несчастье в дом.Также в эту дату не стоит начинать новые дела. Старт перспективного начинания разочарует человека. Скорее всего, дело не выгорит, а напротив приведет к дополнительным расходам.Во время пира нельзя употреблять спиртные напитки. Развлекаться нужно иным способом, например, можно запланировать поход в музей или кинотеатр. Алкоголь может сделать человека слабым перед нечистым духом, который способен завладеть его силами и наделать бед.Дождливый день говорит о том, что август будет пасмурным.Хорошая погода обещает задержаться еще на несколько недель.Если на улице переизбыток комаров, значит ближайшее время будет стоять жаркая погода.