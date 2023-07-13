Приметы на 14 июля: что нельзя делать на Кузьму и Демьяна

Приметы на 14 июля: что нельзя делать на Кузьму и Демьяна
Фото: www.unsplash.com
продолжениеПриметы на 15 июля: что нельзя делать в день Петровой матки
В эту дату также отмечали бабий праздник

14 июля на Руси было важным днем. В эту дату наши предки устраивали шумные гуляния. Праздник считался женским, поэтому 14 июля представительниц прекрасного пола старались избавить от домашних хлопот и окружить заботой.

Что нельзя делать 14 июля


В эту дату строго запрещается обижать женщин и девушек. Грубое слово в адрес прекрасной половины человечества обернется серьезными проблемами в будущем и даже может привести к тяжелому заболеванию.

На этот день лучше не назначать принятие важных решений. Дата подходит для праздника и расслабления, рабочие моменты стоит отложить на более подходящее время.

В этот день нельзя ходить в лес одному. Наши предки считали, что период особенно опасен, потому что в лесу активизируется нечистая сила. Злой дух может запутать человека, и он потеряется.

Приметы на 14 июля


Громкое пение птиц говорит о том, что хорошая погода задержится на несколько недель.

Яркая радуга предвещает похолодание.

Встретить на улице бездомную кошку – хорошая примета, можно ожидать добрых вестей.

Украинский офицер раскрыл главную ошибку ВСУ

Военный назвал глупыми действия командования

Украинская оборона в Авдеевке посыпалась: ВСУ уходят из города

Россияне теснят противника, который оставляет позиции

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей