Приметы на 14 июля: что нельзя делать на Кузьму и Демьяна

В эту дату также отмечали бабий праздник

14 июля на Руси было важным днем. В эту дату наши предки устраивали шумные гуляния. Праздник считался женским, поэтому 14 июля представительниц прекрасного пола старались избавить от домашних хлопот и окружить заботой.





Что нельзя делать 14 июля

Приметы на 14 июля

В эту дату строго запрещается обижать женщин и девушек. Грубое слово в адрес прекрасной половины человечества обернется серьезными проблемами в будущем и даже может привести к тяжелому заболеванию.На этот день лучше не назначать принятие важных решений. Дата подходит для праздника и расслабления, рабочие моменты стоит отложить на более подходящее время.В этот день нельзя ходить в лес одному. Наши предки считали, что период особенно опасен, потому что в лесу активизируется нечистая сила. Злой дух может запутать человека, и он потеряется.Громкое пение птиц говорит о том, что хорошая погода задержится на несколько недель.Яркая радуга предвещает похолодание.Встретить на улице бездомную кошку – хорошая примета, можно ожидать добрых вестей.