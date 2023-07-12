Приметы на 13 июля: что нельзя делать в день Двенадцати апостолов

Приметы на 13 июля: что нельзя делать в день Двенадцати апостолов
Фото: hermitage_museum/www.globallookpress.com
продолжениеПриметы на 14 июля: что нельзя делать на Кузьму и Демьяна
Многие поверья касались яиц

В православии 13 июля принято почитать память приближенных к Иисусу двенадцати апостолов. В народе также старались в этот день отметить особый празник – Макушку лета, которую держат на плечах ученики Христа. 

Что можно делать 13 июля

  • Было принято на заре встречать солнце. Для этого люди выходили на опушки и кланялись святилу при его появлении.
  • Праздник старались отметить сенокосом, надев на себя лучшие наряды. 
  • Пастухи брали с собой для трапезы крашенные в желтый цвет яйца. 
  • Девушки вечером надевали на себя красные наряды и бусы, чтобы отдать почести солнцу.
  • Также люди старались помириться друг с другом в этот день в случае ссоры.

Что нельзя делать 13 июля

  • Запрещается жарить яйца. Допустимой считается только их варка.
  • Нельзя проводить весь день дома – люди старались обязательно прогуляться на улице.
  • Овощные салаты были под запретом. В целом во время употребления пищи старались отказаться от овощей, иначе жди неурожая.
  • Не допускался сон после восхода солнца.

Приметы на 13 июля

  • Если кукушки много кричат – жди долгого и благоприятного лета.
  • Если после дождя лещ стал из воды показываться – вечер окажется теплым.
  • На небе появились желтые облака – жди дождя.

Украинский офицер раскрыл главную ошибку ВСУ

Военный назвал глупыми действия командования

Украинская оборона в Авдеевке посыпалась: ВСУ уходят из города

Россияне теснят противника, который оставляет позиции

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей