Приметы на 13 июля: что нельзя делать в день Двенадцати апостолов

Многие поверья касались яиц

В православии 13 июля принято почитать память приближенных к Иисусу двенадцати апостолов. В народе также старались в этот день отметить особый празник – Макушку лета, которую держат на плечах ученики Христа.

Что можно делать 13 июля

Было принято на заре встречать солнце. Для этого люди выходили на опушки и кланялись святилу при его появлении.

Праздник старались отметить сенокосом, надев на себя лучшие наряды.

Пастухи брали с собой для трапезы крашенные в желтый цвет яйца.

Девушки вечером надевали на себя красные наряды и бусы, чтобы отдать почести солнцу.

Также люди старались помириться друг с другом в этот день в случае ссоры.

Что нельзя делать 13 июля

Запрещается жарить яйца. Допустимой считается только их варка.

Нельзя проводить весь день дома – люди старались обязательно прогуляться на улице.

Овощные салаты были под запретом. В целом во время употребления пищи старались отказаться от овощей, иначе жди неурожая.

Не допускался сон после восхода солнца.

Приметы на 13 июля