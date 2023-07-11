Приметы на 12 июля: что нельзя делать в день Петровских гуляний

Приметы на 12 июля: что нельзя делать в день Петровских гуляний
Фото: freepik.com
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Вечер нужно провести на улице за весельем

В православии 12 июля принято вспоминать апостолов Петра и Павла. В их честь в народе праздник называют днем Петры и Павлы, Петровым днем или Петровскими гуляниями. Считается, что день особо благоприятен для рыбаков.

Что можно делать 12 июля

  • Обязательно вечером народ устраивал пышные гуляния. 
  • Молодые люди вечером выходили на опушки, чтобы подкарауливать солнце.
  • Нужно было убрать дома в течение дня, чтобы вечер встретить в чистоте.
  • Считалось, что в этот день нужно покрасить яйца для трапезы пить хмельные напитки.
  • По вечерам люди собирались возле костров, чтобы защититься от нечистой силы.

Что нельзя делать 12 июля

  • Вечер запрещено проводить в одиночку, сидя при этом дома. Считается, что тогда все лето пройдет печально.
  • Рыбакам нельзя в этот день отдыхать. Иначе весь год хорошего улова не будет.
  • Категорически не позволялись плохие мысли. Тем, кто дурное в голову впускал, сулили проклятия.
  • Не допускается 12 июля купаться в водоемах из-за активности русалок, которые могут утащить под воду.

Приметы на 12 июля

  • Если стоит хорошая погода, то такая будет в течение года. 
  • Дождь в этот день сулит осадки еще в течение сорока дней.
  • Начали опадать желтые листья – осень придет раньше срока.

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