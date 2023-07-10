Приметы на 11 июля: что нельзя делать в Крапивное заговенье

Приметы на 11 июля: что нельзя делать в Крапивное заговенье
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В эту дату растение обладает особой магией

11 июля наши предки уделяли внимание такому жгучему растению, как крапива. Считалось, что в этот день она начинает обладать особыми свойствами. Так, омовение настоем из крапивы, по мнению наших предков, могло омолодить кожу.

Что нельзя делать 11 июля


В эту дату нужно воздержаться от гаданий. На Руси считали, что в данный период нечистая сила получает особую мощь. Во время гадания негативная энергетика способна вырваться из тонких миров и поселиться в доме человека.

Также нельзя ругаться и даже перечить старшим. Считается, что нарушение данного запрета может привести к большим проблемам в семье и личной жизни.

На 11 июля не стоит намечать генеральную уборку или стирку. Наши предки верили, что такие манипуляции в доме могут лишить его защиты от нечистой силы.

Приметы на 11 июля


Теплый денек обещает, что вторая половина лета будет знойной.

Сильные ливни говорят о том, что в ближайшие три дня за окном будет плохая погода.

Тревожное поведение домашних любимцев предвещает резкое похолодание.

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