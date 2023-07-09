Приметы на 10 июля: что нельзя делать в Самсонов день

По погоде судили о том, каким будет дальше лето

В народе 10 июля связано с именем Самсона Сеночного. Так день назвали в честь святого Сампсона Странноприимца и начала сенокосной страды. Люди старались как можно скорее заняться сбором урожая, поскольку предполагали, что в ближайшее время начнется дождливая пора.

Что можно делать 10 июля

Если погода была солнечной, то люди заготавливали сено. На поля выходили всем семейством, чтобы быстрее управиться с работами.

Считалось, что в этот день нужно проявлять особое уважение к странникам. Их обязательно приглашали в дом, кормили и оставляли ночевать.

В целом гости в доме 10 июля – к достатку в семье. Чем больше придет человек, тем лучше будет жизнь.

Было принято собирать лечебные травы.

Что нельзя делать 10 июля

Запрещается отказывать в просьбе приезжим гостям. Иначе в дом может прийти бедность и голод.

Нельзя использовать для работы лошадей. Иначе животное может захворать.

Не стоит в этот день лежать на сене, поскольку тогда можно лишиться запасов.

Приметы на 10 июля