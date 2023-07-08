Астролог назвал знаки зодиака с судьбоносными моментами в июле

Астролог назвал невезучие знаки зодиака с судьбоносными моментами в июле
Астрология. Фото: Vadim Nekrasov/ Russian Look/ Globallookpress.com
Для некоторых знаков зодиака это решающее время

Астролог Елена Мун назвала знаки зодиака, для которых июль станет переломным и судьбоносным во многих сферах жизни. В первую очередь речь идет о проблемах, с которыми столкнутся знаки. 

Овнам астролог советует избегать азартных игр, лотерей и заключать заманчивые на первый взгляд сделки. Таким людям стоит проявить бдительность и быть на чеку, так как есть риск прогореть. Не стоит также вступать в споры, конфликты и выяснять отношения с руководством. Ко всем у в июле Овны должны относиться с холодной головой. 

Близнецам в июле будет нелегко сдерживать негативные эмоции. Злость и гнев могут навредить им в порыве чувств. Можно наломать дров, а последствия такой ситуации придется устранять очень долго. Финансовые вопросы лучше отложить на более спокойное время. Семейные и любовные дела тоже не стоит решать в порыве гнева. 

Львы столкнутся с неожиданными неприятностями, их планы могут рухнуть, хотя ничто это не предвещает. В такой ситуации от самих Львов мало что будет зависеть. Стоит уйти в затишье и переждать переломный июль. Запланируйте отпуск и отправьтесь с семьей или друзьями подальше от суеты и работы. 

Водолеям также будет не везти в июле. Планы будут рушиться, а дела постоянно оборачиваться неудачами. Старайтесь ничего не обещать и поменьше сыпать словами на ветер. В противном случае это может сработать против вас самих. 

Источник: А теперь внимание! • Требует проверки

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