Приметы на 6 июля: что нельзя делать в день Аграфены Купальницы

Приметы на 6 июля: что нельзя делать в день Аграфены Купальницы
Фото: www.unsplash.com
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Эту дату лучше провести в кругу родных и близких

6 июля православная церковь вспоминает жизнь известной святой Аграфены. Вместо личного счастья женщина решила отдать всю свою жизнь служению христианству. Наши предки проводили этот праздник в кругу самых родных и любимых людей.

Что нельзя делать 6 июля


В этот день под строгим запретом определенные манипуляции в доме. Нужно с особым вниманием подойти к вопросу уборки. На 6 июля нельзя назначать стирку постельного белья. На Руси верили, что нарушение этой традиции может привести к разладу в семье. Также не стоит протирать пыль, вместе с ней можно вымести из квартиры удачу.

Также нельзя хамить представителям старшего поколения. Такое неуважительное отношение приведет к тому, что человек может серьезно заболеть. В целом, день нужно провести в гармонии с окружающими.

В эту дату не стоит отправляться на огород. Манипуляции на дачном участке вряд ли приведут к желаемому результату.

Приметы на 6 июля



Если в этот день небосвод озарила красочная радуга, значит ближайшие недели будет стоять отличная погода.

Утренний туман обещает знойный август.

Если домашние животные ведут себя беспокойно, значит скоро погода может резко ухудшиться.

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