Приметы на 5 июля: что нельзя делать в Евсеев день

Приметы на 5 июля: что нельзя делать в Евсеев день
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Не допускалось посещать в этот день баню

В православии 5 июля вспоминают епископа Евсевия Самосатского, в честь которого день в народе получил название Евсеев. Считается, что любые сельскохозяйственные дела будут удачными в этот день.

Что можно делать 5 июля

  • Обязательно нужно было сделать уборку в доме. Верили, что так можно защитить пространство от злых духов.
  • Также люди старались обязательно прогуляться в этот день на свежем воздухе, поскольку верили, что это принесет удачу в будущем.
  • Считалось, что изготовленный в праздник банный веник принесет здоровье тому, кто станет им пользоваться. Допольнительно влюбленные старались по время парилки бить друг друга березовыми вениками, чтобы никогда не расстаться.

Что нельзя делать 5 июля

  • Запрещалось заниматься важными делами до обеда. Полагали, что к хорошему это не приведет.
  • Риск был в этот день не допустим. Особенно это касается тех, кто управляет каким-то средством передвижения: машиной, кораблем или даже велосипедом.
  • Нельзя оставлять колодцы грязными, поэтому их традиционно намывали 5 июля.
  • Людям не разрешалось париться в этот день в бане.

Приметы на 5 июля

  • Месяц поднялся в небо – урожай окажется хорошим.
  • Пошел дождь – уродится злеб и лен.
  • Комаров вечером много – погода на следующий день окажется солнечной.

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