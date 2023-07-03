Приметы на 4 июля: что нельзя делать в Ульянов день

Для православных 4 июля связано с именем Иулиана Тарсянина, который пострадал за свою веру. В народе его именуют Ульяном, поэтому день получил название в его честь – Ульянов. Считается, что к этому моменту начинает цвести липа.
Что можно делать 4 июля
Было принято собирать липовый цвет. Из него заваривали лечебные отвары, а также делали заготовки на зиму, чтобы во время простуды пить липовый чай.
Также люди старались провести этот день в огороде, поскольку верили, что тогда обязательно получат хороший урожай.
Многие старались сыграть в этот день свадьбу, поскольку, по поверью, заключнный 4 июля брак точно будет счастливым.
Что нельзя делать 4 июля
Запрещалось делать любые обряды, которые могут повлиять на взаимоотношения с другим человеком.
Нельзя в этот день выяснять отношения, ругаться и спорить. Особенно это касается возлюбленных. Считается, что после этого помириться они уже не смогут.
Также недопустимой считалась разлука пары. Все поездки, командировки и дела старались перенести на другой день.
Приметы на 4 июля
Если утром роса не высохла, то жди грозы.
После дождя появилось яркое и горячее солнце – вечером снова будет дождь.
Если ночью вокруг звезд красные и белые круги – непогоды в ближайшее время не будет.