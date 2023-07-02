Приметы на 3 июля: что нельзя делать в день Мефодия

Крестьяне смотрели за поспевавшими хлебами

Православная церковь чтит святого Мефодия, жившего в Малой Азии во времена раннего христианства в смирении и бедности. Известен как жесткий поборник учения во Христа. Был казнен язычниками.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ

Крестьяне в этот день смотрели, как поспевали хлеба. На них слетались перепела, которых стреляли охотники. Подстрелить хотя бы одну птицу в этот день считалось удачей и везением для семьи.

На охоте пытались выследить добычу, обращая внимание на приметы. К примеру, если над озимым хлебом собралась паутина, а вокруг кружат мухи – птица явно где-то недалеко. И, конечно, слушали перепелиные свисты.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ДЕНЬ МЕФОДИЯ

Никто не пытался затеять ссору с домочадцами – это считалось скверным признаком, который мог разозлить святого. Из дома старались не выносить мусор – хранили до следующего дня, чтобы семью никогда не настигло разорение.

ПРИМЕТЫ НА 3 ИЮЛЯ