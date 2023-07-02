Приметы на 3 июля: что нельзя делать в день Мефодия

Приметы на 3 июля: что нельзя делать в день Мефодия
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
продолжениеПриметы на 4 июля: что нельзя делать в Ульянов день
Крестьяне смотрели за поспевавшими хлебами

Православная церковь чтит святого Мефодия, жившего в Малой Азии во времена раннего христианства в смирении и бедности. Известен как жесткий поборник учения во Христа. Был казнен язычниками.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ

Крестьяне в этот день смотрели, как поспевали хлеба. На них слетались перепела, которых стреляли охотники. Подстрелить хотя бы одну птицу в этот день считалось удачей и везением для семьи.

На охоте пытались выследить добычу, обращая внимание на приметы. К примеру, если над озимым хлебом собралась паутина, а вокруг кружат мухи – птица явно где-то недалеко. И, конечно, слушали перепелиные свисты.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ДЕНЬ МЕФОДИЯ

Никто не пытался затеять ссору с домочадцами – это считалось скверным признаком, который мог разозлить святого. Из дома старались не выносить мусор – хранили до следующего дня, чтобы семью никогда не настигло разорение. 

ПРИМЕТЫ НА 3 ИЮЛЯ

  • Дождь пошел – все лето выдастся сырым;
  • Паук паутину плетет – к солнцу;
  • Увидеть белого перепела – к счастью.

Украинский офицер раскрыл главную ошибку ВСУ

Военный назвал глупыми действия командования

Украинская оборона в Авдеевке посыпалась: ВСУ уходят из города

Россияне теснят противника, который оставляет позиции

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей