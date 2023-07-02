Какой знак зодиака чаще других лжет

Звезды оказывают серьезное влияние на характер человека

Далеко не все в нашей стране верят в гороскопы, однако спорить с тем, что положение космических тел в момент рождения человека оказывает некое влияние на его характер, тоже сложно. Многие замечают, что некоторые знаки зодиака обладают схожими характеристиками. Так, астрологи назвали знак, который чаще других говорит неправду.



Такими сомнительными достижениями могут похвастаться Львы. Дело в том, что представителям этого зодиакального дома очень важно, что о них думают окружающие. В связи с этим Львы иногда готовы пойти на хитрость и даже ложь для того, чтобы создать о себе определенное впечатление.



Впрочем, эксперты по космическим телам подчеркивают, что несмотря на врожденную хитрость и готовность на ложь, представители этого знака никогда не пойдут на предательство. Вранье в их случае нужно только для того, чтобы приукрасить некоторые обстоятельства жизни или немного преувеличить свои достижения.

