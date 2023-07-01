Приметы на 2 июля: что нельзя делать на Зосима Пчельника

Приметы на 2 июля: что нельзя делать на Зосима Пчельника
Фото: www.unsplash.com
продолжениеПриметы на 3 июля: что нельзя делать в день Мефодия
К окружающему миру нужно относиться с особым трепетом

2 июля на Руси отмечали большой праздник. Как известно, мед всегда играл особую роль в жизни жителей России. Это целебное и вкусное угощение помогает бороться с недугами и благотворно влияет на организм. 2 июля люди уделяли особое внимание пчелам.


Что нельзя делать 2 июля


В эту дату строго запрещается наносить вред представителям окружающего мира. Убийство пчелы и вовсе может накликать страшную беду на всю семью агрессивного человека.

Также на Руси считали, что этот день нельзя проводить дома. Хотя бы на какое-то время нужно выйти на улицу, чтобы напитаться природной энергией. А вот лежебоки могут накликать на себя беду и серьезно заболеть.

А еще в этот день нельзя ссориться с близкими людьми. Даже небольшой конфликт рискует надолго затянуться, а вот восстанавливать отношения с близкими людьми будет очень трудно.

Приметы на 2 июля


Если пчелы сильно кусаются, значит скоро наступит засушливый период.

Если вечером небосвод озарила яркая радуга, значит хорошая погода задержится на несколько недель.

Беспокойное поведение животных говорит о том, что скоро пойдут ливни.

Украинский офицер раскрыл главную ошибку ВСУ

Военный назвал глупыми действия командования

Украинская оборона в Авдеевке посыпалась: ВСУ уходят из города

Россияне теснят противника, который оставляет позиции

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей