Приметы на 1 июля: что нельзя делать в Ярилин день
Люди старались побольше радоваться и рисковать
В народе 1 июля принято отмечать Макушку лета, а также Ярилин день. Праздник получил название бога Солнца, поэтому люди старались выразить свое поклонение с помощью народных гуляний.
Что можно делать 1 июля
- Было принято проводить ярмарки, где устраивали кулачные бои и водили хороводы.
- Утром обязательно косили траву.
- Разрешался сбор любых лекарственных трав.
- Люди в ссоре старались наладить друг с другом отношения.
Что нельзя делать 1 июля
- Грусть и печаль в этот день были под запретом.
- Считалось, что сомнения – неблагоприятны для этого праздника, поскольку судьба в этот день всем благосклонна.
- Запрещалось смотреть в норы и дупла. Люди верили, что в них открывается портал в потусторонний мир.
Приметы на 1 июля
- Если пауки выходят из гнез и начинают плести новую паутину – плохой погоды не жди.
- Если утро оказалось туманным, то день будет жарким.
- Много мошек на полях сулит хорошую охоту на перепелок.
- Лягушки начали суетиться – будет дождь.