Приметы на 1 июля: что нельзя делать в Ярилин день

Люди старались побольше радоваться и рисковать

В народе 1 июля принято отмечать Макушку лета, а также Ярилин день. Праздник получил название бога Солнца, поэтому люди старались выразить свое поклонение с помощью народных гуляний.

Что можно делать 1 июля

Было принято проводить ярмарки, где устраивали кулачные бои и водили хороводы.

Утром обязательно косили траву.

Разрешался сбор любых лекарственных трав.

Люди в ссоре старались наладить друг с другом отношения.

Что нельзя делать 1 июля

Грусть и печаль в этот день были под запретом.

Считалось, что сомнения – неблагоприятны для этого праздника, поскольку судьба в этот день всем благосклонна.

Запрещалось смотреть в норы и дупла. Люди верили, что в них открывается портал в потусторонний мир.

Приметы на 1 июля